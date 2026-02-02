|
TOTO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
TOTO hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,77 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1,28 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TOTO 1,22 Milliarden USD umgesetzt.
