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03.08.2026 06:31:29
TOTO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
TOTO präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 1,06 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,71 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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