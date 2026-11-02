TOTO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TOTO hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TOTO 1,23 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,25 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at