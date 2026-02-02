Toto stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Toto lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 119,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 114,66 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Toto im vergangenen Quartal 197,73 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toto 186,57 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at