21.07.2026 11:24:00

Totschnig: Vermehrt Futtermittelkontrollen aus Drittlandimporten

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) hat vermehrt Futtermittelkontrollen aus Drittlandimporten angekündigt. Diese sollen durch das zuständige Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) erfolgen. Damit sorge man "dafür, dass die strengen EU-Standards, die wir von unseren heimischen Betrieben verlangen, auch bei Importen konsequent überprüft werden", wurde der Minister am Dienstag in einer Aussendung zitiert.

Das BAES wird laut Aussendung des Ministeriums in den kommenden Monaten Einzel- und Mischfuttermittel auf Rückverfolgbarkeit (Herkunft), Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und unerwünschte sowie verbotene Stoffe untersuchen. Zudem würden zur Sicherstellung von EU-standardkonformen Futtermitteln auch Eigenkontrollen der Futtermittelunternehmen und Kontrollen auf Basis des EU-Schnellwarnsystems für Lebens- und Futtermittel (RASFF) durchgeführt.

Besonders im Pflanzenschutz gelten strenge Vorgaben, hieß es weiter. Es sei daher umso weniger nachvollziehbar, dass Lebensmittel importiert werden, die unter Bedingungen erzeugt wurden, die heimischen Betrieben aus guten Gründen nicht erlaubt seien. "Statt mehr Bürokratie für heimische Produzenten braucht es mehr Schutz vor ausländischen Produkten, die nicht unseren Standards entsprechen", sagte Niederösterreichs Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

Große Mehrheit im Nationalrat für konsequente Umsetzung

Auch der Nationalrat habe sich kürzlich - mittels Entschließungsantrag - mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, die vereinbarten Schutzklauseln und Sicherheitsvorkehrungen für Agrarimporte konsequent umzusetzen, hieß es zudem. Landwirtschaftskammer-NÖ-Vizepräsident Lorenz Mayr forderte zusätzlich zu Import- und Rückstandskontrollen eine stärkere Ausrichtung vom Produkt- hin zum Produktionsstandardprinzip. Totschnig, Pernkopf und Mayr appellierten an die Europäische Kommission, die bestehenden Schutzmechanismen konsequent umzusetzen und weiterzuentwickeln.

ÖVP-Bauernbund-Präsident Georg Strasser begrüßte die Ankündigung: "Es braucht wirksame Kontrollen entlang der gesamten Importkette und klare Vorgaben für alle Produkte, die auf den europäischen Markt gelangen. Gleiche Standards für alle sind die Grundlage für fairen Wettbewerb und eine starke heimische Landwirtschaft."

rst/hel

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen