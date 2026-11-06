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06.11.2026 06:31:28
Tottenham Acquisition I gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Tottenham Acquisition I hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tottenham Acquisition I -0,850 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 200 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tottenham Acquisition I einen Umsatz von 0,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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