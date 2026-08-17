Tottenham Acquisition I: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tottenham Acquisition I hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tottenham Acquisition I ein Ergebnis je Aktie von -0,780 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at