Tottori Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tottori Bank hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 89,48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 49,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tottori Bank 4,50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at