Tottori Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tottori Bank äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,62 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 14,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,95 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,78 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 169,19 JPY. Im letzten Jahr hatte Tottori Bank einen Gewinn von 140,28 JPY je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 17,85 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 14,79 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at