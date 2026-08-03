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03.08.2026 06:31:29
Tottori Bank präsentierte Quartalsergebnisse
Tottori Bank hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 88,14 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Tottori Bank 58,51 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 5,21 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 23,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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