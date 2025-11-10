Tottori Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tottori Bank gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 25,82 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 15,32 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,18 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at