Tottori Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tottori Bank hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,23 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25,82 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5,26 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,18 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at