Toubujyuhan legte Quartalsergebnis vor

Toubujyuhan hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 88,59 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toubujyuhan 69,86 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Toubujyuhan mit einem Umsatz von insgesamt 2,49 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,71 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 145,85 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 126,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Toubujyuhan im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 5,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,75 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 8,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at