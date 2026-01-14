Toubujyuhan öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Toubujyuhan hat am 13.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 40,82 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 32,75 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Toubujyuhan mit einem Umsatz von insgesamt 1,97 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,41 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at