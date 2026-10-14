Toubujyuhan: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Toubujyuhan präsentierte am 13.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,66 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toubujyuhan 6,62 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Toubujyuhan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at