Touchmark Bancshares: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Touchmark Bancshares hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,14 Prozent auf 4,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at