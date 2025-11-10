Touchmark Bancshares legte Quartalsergebnis vor

Touchmark Bancshares stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,78 Prozent auf 6,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at