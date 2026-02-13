|
13.02.2026 06:31:29
Touchmark Bancshares: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Touchmark Bancshares präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,10 USD gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 60,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,470 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,840 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 24,31 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 28,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Touchmark Bancshares 34,17 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.