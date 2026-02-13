Touchmark Bancshares: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Touchmark Bancshares präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,10 USD gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 60,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,470 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,840 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 24,31 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 28,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Touchmark Bancshares 34,17 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at