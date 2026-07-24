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24.07.2026 06:31:29
Touchmark Bancshares: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Touchmark Bancshares hat sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Touchmark Bancshares 0,080 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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