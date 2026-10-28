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28.10.2026 06:31:29
Touchmark Bancshares: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Touchmark Bancshares hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 5,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 96,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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