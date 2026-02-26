Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
26.02.2026 10:17:00
Touchscreen-MacBook: Wie sich Apple die neue Oberfläche vorstellt
Apple plant nach glaubwürdigen Berichten erstmals MacBooks mit Touch – wahrscheinlich bereits im Herbst. Was das für die macOS-UI bedeutet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
