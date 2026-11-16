Touchstone Exploration: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Touchstone Exploration ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Touchstone Exploration die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,55 Prozent auf 18,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at