Touchstone Exploration mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Touchstone Exploration hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz lag bei 13,0 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 9,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at