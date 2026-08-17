Touchstone Exploration stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Touchstone Exploration lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,3 Millionen CAD – ein Plus von 57,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Touchstone Exploration 11,6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at