Touchstone International Medical Science A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Touchstone International Medical Science A hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,30 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Touchstone International Medical Science A 86,7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at