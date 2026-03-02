Touchstone International Medical Science A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Touchstone International Medical Science A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Touchstone International Medical Science A ein EPS von 0,120 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Touchstone International Medical Science A im vergangenen Quartal 82,9 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Touchstone International Medical Science A 70,3 Millionen CNY umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,650 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 326,74 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 270,37 Millionen CNY in den Büchern standen.

