Panasonic Aktie

Panasonic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853666 / ISIN: JP3866800000

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12.03.2026 16:00:00

ToughBook 56: Panasonic zeigt robustes Notebook mit RS-232 und 10-Gbit-LAN

Pansonics neues ToughBook 56 verpackt sein Innenleben stoß-, wasser- und staubgeschützt. Mit Wechselmodulen lassen sich die Schnittstellen individualisieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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