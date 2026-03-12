Panasonic Aktie
WKN: 853666 / ISIN: JP3866800000
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12.03.2026 16:00:00
ToughBook 56: Panasonic zeigt robustes Notebook mit RS-232 und 10-Gbit-LAN
Pansonics neues ToughBook 56 verpackt sein Innenleben stoß-, wasser- und staubgeschützt. Mit Wechselmodulen lassen sich die Schnittstellen individualisieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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