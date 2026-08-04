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04.08.2026 06:31:29
Toukei Computer gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Toukei Computer hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 80,58 JPY, nach 69,53 JPY im Vorjahresvergleich.
Toukei Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,32 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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