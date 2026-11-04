Toukei Computer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Toukei Computer äußerte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 22,95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 5,71 Milliarden JPY, gegenüber 5,75 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,74 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at