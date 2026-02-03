Toukei Computer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Toukei Computer hat am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 88,99 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Toukei Computer ein EPS von 71,15 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,23 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Toukei Computer einen Umsatz von 5,11 Milliarden JPY eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 299,87 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 251,63 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 20,84 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 19,63 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at