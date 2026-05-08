Toukei Computer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Toukei Computer hat sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 82,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 69,90 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 5,48 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Toukei Computer 5,26 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at