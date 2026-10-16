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16.10.2026 06:31:29
TOUMEI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
TOUMEI hat am 15.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25,77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26,50 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,85 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7,90 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 83,07 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 81,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 32,58 Milliarden JPY, während im Vorjahr 29,07 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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