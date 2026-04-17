TOUMEI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOUMEI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 21,58 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 22,86 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,59 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,74 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at