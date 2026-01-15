TOUMEI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TOUMEI hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 16,84 JPY gegenüber 18,85 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,20 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TOUMEI einen Umsatz von 6,94 Milliarden JPY eingefahren.

