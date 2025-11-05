|
05.11.2025 06:31:28
Tourism Enterprises Company Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Tourism Enterprises Company Bearer hat am 02.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Tourism Enterprises Company Bearer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 SAR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Tourism Enterprises Company Bearer 1,6 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,1 Millionen SAR umgesetzt worden.
