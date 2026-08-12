Tourism Enterprises Company Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tourism Enterprises Company Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,03 SAR. Ein Jahr zuvor waren -0,060 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Tourism Enterprises Company Bearer im vergangenen Quartal 2,5 Millionen SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tourism Enterprises Company Bearer 3,5 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at