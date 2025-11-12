Tourism Finance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tourism Finance hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,63 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tourism Finance 0,550 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 664,9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 646,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at