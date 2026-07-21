Tourism Finance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tourism Finance hat am 20.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,32 INR, nach 0,660 INR im Vorjahresvergleich.

Tourism Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,15 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 74,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 658,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at