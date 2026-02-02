|
Tourism Finance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tourism Finance veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,490 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 705,9 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 641,4 Millionen INR umgesetzt.
