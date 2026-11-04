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04.11.2026 06:31:28
Tourism Finance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tourism Finance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,83 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,630 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Tourism Finance 808,9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 664,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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