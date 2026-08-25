25.08.2026 10:51:00

Tourismus in Österreich im bisherigen Sommer auf Rekordkurs

Österreich wurde in der bisherigen Sommersaison von Gästen aus dem In- und Ausland sehr gut besucht. In den Monaten Mai bis Juli stiegen die Nächtigungszahlen um 3,2 Prozent auf 41,87 Millionen. Das sei ein historischer Höchstwert seit Beginn der elektronischen Aufzeichnungen 1973, gab die Statistik Austria am Dienstag bekannt. Besonders gut gebucht war der Juli, der mit 19,46 Millionen Nächtigungen einen Zuwachs von fast 5 Prozent gegenüber Juli 2025 verzeichnete.

Die Zahl der Gäste sei im Juli mit 9,3 Prozent auf 5,97 Millionen besonders deutlich gewachsen, so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk laut einer Aussendung. Die wichtigsten internationalen Herkunftsländer waren Deutschland, die Niederlande, Tschechien sowie die Schweiz und Liechtenstein, aber auch österreichische Gäste sorgten für diesen Anstieg.

In der Sommer-Halbzeit entfielen 29,83 Millionen Nächtigungen (+4,5 Prozent) auf Gäste aus dem Ausland und 12,05 Millionen Übernachtungen (+0,1 Prozent) auf Gäste aus Österreich. Die Sommersaison geht statistisch gesehen noch bis Oktober, wichtigster Monat ist der August.

kan/ivn

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