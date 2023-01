Tourismus in Thailand feiert Comeback - Hoffen auf die Chinesen

Bangkok (Reuters) - Der Tourismus in Thailand hat sich im vergangenen Jahr überraschend stark von der Corona-Krise erholt.

11,15 Millionen ausländische Besucher kamen in das südostasiatische Land, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten des Tourismusministeriums hervorgeht. 2021 - als wegen der Pandemie weitreichende Reisebeschränkungen galten - waren es nur etwa 428.000. Allein im Dezember wurden 2,24 Millionen Gäste empfangen - fast zehn Mal so viele wie ein Jahr zuvor.

Die Entwicklung übertraf die Erwartungen der Regierung. Sie versucht nun, die für die Wirtschaft so wichtige Tourismusbranche wiederzubeleben. Diese machte vor der Pandemie etwa zwölf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der zweitgrößten Volkswirtschaft Südostasiens aus. Hunderttausende Jobs hängen an diesem Wirtschaftszweig. Die Regierung kündigte deshalb an, umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro zu investieren, um mehr Gäste anzulocken. Trotz des deutlichen Aufwärtstrends konnte die Branche noch nicht wieder an das Vor-Krisenniveau anknüpfen. 2019 hatte es noch eine Rekordzahl von fast 40 Millionen ausländischen Touristen gegeben.

Aus Malaysia, Indien und Singapur kamen im vergangenen Jahr die meisten Besucher, so das Ministerium. Für dieses Jahr erwartet die Regierung 25 Millionen internationale Besucher, darunter mindestens fünf Millionen aus China, von wo vor der Pandemie die meisten Thailand-Besucher kamen. Es wird erwartet, dass das Ende der strengen Null-Covid-Politik in der Volksrepublik und die nun wieder möglichen Reisen den Tourismus in Thailand weiter ankurbeln werden.

Die auch bei deutschen Urlaubern beliebte thailändische Ferieninsel Phuket litt besonders stark unter der Corona-Krise. Im Sommer 2021 wurden zeitweise nur ein Prozent der sonst üblichen Besucherzahlen erreicht. Für Phuket ist das verheerend, da der Tourismus dort etwa 90 Prozent der lokalen Wirtschaft ausmacht. Viele Thailänder verloren ihren Arbeitsplatz.

(Bericht von Orathai Sriring, geschrieben von Rene Wagner. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)