|
12.03.2026 14:04:00
Tourismus-KV 2026 - 1. Gang kam verspätet aus der Küche
Die von Arbeitgeberseite geforderte Entschuldigung des streitbaren vida-Vorsitzenden blieb aus, trotzdem fanden sich heute die Sozialpartner in der Wirtschaftskammer in Wien zu einer ersten Gesprächsrunde zusammen. Im Vorfeld und auch zum heutigen Start gaben sich beide Seiten betont zurückhaltend, man wolle nichts anbrennen lassen, hieß es aus Verhandlungskreisen. Eine konkrete Forderung nach einer Lohnerhöhung hat die vida dem Vernehmen nach am Donnerstag noch nicht vorgelegt.
Übers Jahr sind zwischen 200.000 und 240.000 Menschen nach dem Kollektivvertrag für Hotellerie und Gastronomie angestellt. Sie sind in rund 65.000 Betrieben beschäftigt. Die Einstiegsgehälter variieren leicht je nach Bundesland, in Wiener Hotels und Kaffeehäusern wird 2.264 Euro brutto bezahlt. Der Mindestlohn für Hilfskräfte ist in allen Bundesländern mit 2.026 Euro brutto gleich.
stf/cgh
ISIN WEB https://www.wko.at/oe/news/pressestelle-wkoe http://www.vida.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.