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29.05.2026 17:12:00
Tourismus-KV - Verhandlungen ohne Einigung beendet
Die WKÖ warf der Gewerkschaft in einer Aussendung vor, starr an unrealisierbaren Forderungen festzuhalten. Die Arbeitgeber hätten sich in den vergangenen Wochen schrittweise bewegt und auch Anliegen der vida in ihren Angeboten berücksichtigt. Da nun aber auch das letzte Kompromissangebot abgelehnt worden sei, habe man die Gespräche beendet.
Zuletzt hatten die Arbeitgebervertreter bei den teils hitzig geführten Verhandlungen eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 3 Prozent geboten. Die Gewerkschaft forderte hingegen ein Plus von mindestens 3,6 Prozent zur Abgeltung der Inflation sowie zwölf garantierte freie Sonntage im Jahr und eine bezahlte Mittagspause. Derzeit liegt der KV-Mindestlohn für Hilfskräfte in der Branche in allen Bundesländern bei 2.026 Euro brutto.
ivn/fel
ISIN WEB https://www.wko.at/oe/news/pressestelle-wkoe http://www.vida.at
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