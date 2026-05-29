29.05.2026 18:35:00

Tourismus-KV - Verhandlungen ohne Einigung beendet

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Stellungnahme der Gewerkschaft vida (2. Absatz, neuer Untertitel) ---------------------------------------------------------------------

Das Ringen um einen neuen Kollektivvertrag für die zwischen 200.000 und 240.000 Beschäftigten in Gastronomie und Hotellerie ist vorerst gescheitert. Wie die Wirtschaftskammer (WKÖ) am Freitagnachmittag mitteilte, wurden die Verhandlungen mit der Gewerkschaft vida ohne Einigung beendet. Die Arbeitnehmervertreter hätten das jüngste und nochmals nachgebesserte Angebot der Arbeitgeberseite abgelehnt.

Die WKÖ warf der Gewerkschaft in einer Aussendung vor, starr an unrealisierbaren Forderungen festzuhalten. Die Arbeitgeber hätten sich in den vergangenen Wochen schrittweise bewegt und auch Anliegen der vida in ihren Angeboten berücksichtigt. Da nun aber auch das letzte Kompromissangebot abgelehnt worden sei, habe man die Gespräche beendet. Die Gewerkschaft vida wiederum betonte, dass die Verhandlungen letztlich an 4 Euro mehr für die unterste Lohngruppe gescheitert sind. Vor allem für Beschäftigte nahe der Armutsgrenze müsse es einen Inflationsausgleich geben. Die Gewerkschaft forderte daher eine Erhöhung um 73 Euro brutto für die unterste sowie um 65 Euro für die oberste Lohngruppe.

Zuletzt hatten die Arbeitgebervertreter bei den teils hitzig geführten Verhandlungen noch eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 3 Prozent geboten. Die Gewerkschaft forderte hingegen ein Plus von mindestens 3,6 Prozent zur Abgeltung der Inflation sowie zwölf garantierte freie Sonntage im Jahr und eine bezahlte Mittagspause. Derzeit liegt der KV-Mindestlohn für Hilfskräfte in der Branche in allen Bundesländern bei 2.026 Euro brutto.

ivn/fel/mik

ISIN WEB https://www.wko.at/oe/news/pressestelle-wkoe http://www.vida.at

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