23.12.2025 10:54:00

Tourismus startete mit November stark in Wintersaison

Der heimische Tourismus ist mit einem deutlichen Plus in die Wintersaison 2025/26 gestartet. Im November wurden laut vorläufigen Daten der Statistik Austria 5,73 Millionen Nächtigungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen gemeldet - um 3,4 Prozent mehr als im November 2024. "Das ist der höchste November-Wert seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen im Jahr 1974", sagte Statistik-Generaldirektorin Manuela Lenk am Dienstag laut Mitteilung.

Getragen wurde der Zuwachs von Gästen aus dem Ausland: Ihre Nächtigungen stiegen um 9,0 Prozent auf 3,50 Millionen. Die Übernachtungen von inländischen Gästen gingen dagegen um 4,3 Prozent auf 2,23 Millionen zurück. Insgesamt legten die Ankünfte um 4,0 Prozent auf 2,33 Millionen zu.

Regional verbuchte Wien im November 1,69 Millionen Nächtigungen (plus 9,3 Prozent), Tirol kam auf 1,18 Millionen (plus 5,7 Prozent) und Salzburg auf 0,73 Millionen (plus 6,2 Prozent). Rückgänge gab es u.a. in Vorarlberg (minus 6,3 Prozent) und Niederösterreich (minus 4,7 Prozent).

ivn/tpo

WEB http://www.statistik.at/

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX wenig verändert -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche Leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

