23.12.2025 10:54:00
Tourismus startete mit November stark in Wintersaison
Der heimische Tourismus ist mit einem deutlichen Plus in die Wintersaison 2025/26 gestartet. Im November wurden laut vorläufigen Daten der Statistik Austria 5,73 Millionen Nächtigungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen gemeldet - um 3,4 Prozent mehr als im November 2024. "Das ist der höchste November-Wert seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen im Jahr 1974", sagte Statistik-Generaldirektorin Manuela Lenk am Dienstag laut Mitteilung.
Getragen wurde der Zuwachs von Gästen aus dem Ausland: Ihre Nächtigungen stiegen um 9,0 Prozent auf 3,50 Millionen. Die Übernachtungen von inländischen Gästen gingen dagegen um 4,3 Prozent auf 2,23 Millionen zurück. Insgesamt legten die Ankünfte um 4,0 Prozent auf 2,33 Millionen zu.
Regional verbuchte Wien im November 1,69 Millionen Nächtigungen (plus 9,3 Prozent), Tirol kam auf 1,18 Millionen (plus 5,7 Prozent) und Salzburg auf 0,73 Millionen (plus 6,2 Prozent). Rückgänge gab es u.a. in Vorarlberg (minus 6,3 Prozent) und Niederösterreich (minus 4,7 Prozent).
ivn/tpo
WEB http://www.statistik.at/
