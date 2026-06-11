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11.06.2026 10:50:00
Tourismus trug im Vorjahr 6,5 Prozent zum BIP bei
Der Tourismusbericht 2025 des Wirtschaftsministeriums attestiert dem Sektor fürs Vorjahr eine direkte Wertschöpfung von 22,8 Mrd. Euro. Der Beitrag zum österreichischen BIP von Urlaubs- und Geschäftsreisen in- und ausländischer Gäste wird mit 6,5 Prozent angegeben, der Beitrag zur Beschäftigung mit 7,1 Prozent. Der Sektor behaupte sich erfolgreich im internationalen Wettbewerb, sei Aushängeschild, Wirtschaftsmotor, Beschäftigungsgarant, sichere Wohlstand und Wertschöpfung.
228.634 Menschen waren 2025 in Hotellerie und Gastronomie laut den Angaben vom Donnerstag unselbstständig beschäftigt. Einen neuen Kollektivvertrag haben sie wie berichtet noch nicht. Die hitzig geführten und zum Teil von Beleidigungen geprägten Verhandlungen sind zuletzt gescheitert. Die Regierung stellte voriges Jahr immerhin Rechtssicherheit bei Trinkgeldern her, auch gab es eine Verlängerung steuerlicher Begünstigungen für Überstunden sowie die Steuerfreiheit von Sonn- und Feiertagszuschlägen.
Zahl der Ankünfte seit 1997 verdoppelt
Im Vorjahr gab es auch - wie berichtet - vor allem dank ausländischer Reisender einen neuen Höchstwert bei Nächtigungen (157,3 Mio., plus 1,9 Prozent) und Ankünfte (48,2 Mio., plus 3,1 Prozent). Die Ankünfte haben sich seit 1997 verdoppelt, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 2,5 Prozent entspricht.
Aber: "Die Zukunft des Tourismus entscheidet sich nicht allein über Nächtigungszahlen, sondern über Wettbewerbsfähigkeit, Qualität, Innovation und regionale Wertschöpfung. Genau daran arbeitet die Bundesregierung gemeinsam mit der Branche", schreiben die zuständigen Politikerinnen und Politiker - Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner (beide ÖVP) - ins Vorwort des Tourismusberichts (siehe https://shorturl.at/H9fG5), der auf Daten und Analysen der Statistik Austria sowie des Wifo basiert.
phs/tpo
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