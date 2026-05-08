Tourmaline Oil hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tourmaline Oil hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,70 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tourmaline Oil 0,570 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,62 Milliarden CAD – das entspricht einem Minus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,64 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at