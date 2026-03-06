06.03.2026 06:31:28

Tourmaline Oil: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tourmaline Oil hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,69 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,09 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tourmaline Oil im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,53 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,690 CAD, nach 3,54 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 5,82 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,18 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

