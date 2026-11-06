Tourmaline Oil verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tourmaline Oil stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 CAD, nach 0,490 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,32 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,30 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at